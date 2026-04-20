نيابةً عن خالد بن سلمان.. نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ (84) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقرَّ الكلية بالعيينة، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد بن سعد القحيز.



وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمةً رحّب فيها بسموه، معربًا عن شكره لتشريفه حفل تخريج الدفعة الـ (84) من طلبة الكلية، الذين أنهوا مراحل تأهيلهم العسكري والأكاديمي، وتلقّوا برامج تدريبية متقدمة شملت ميادين التدريب العسكري، ودورات المظلات والصاعقة، بما يؤهّلهم للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، والإسهام في أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.



عقب ذلك، ألقى كلمةَ الخريجين الرقيب أول يوسف بن ناصر العتيبي، أكّد فيها -أصالةً عن نفسه ونيابةً عن زملائه- جاهزيتهم للانضمام إلى زملائهم في القوات البرية، والدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، سائلًا الله العون والتوفيق لأداء هذه المسؤولية.

تلا ذلك مراسمُ تسليم راية الكلية، ثم أدّى الخريجون القسم، وأُعلنت النتائج.

وكرّم سمو نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتقلّد الخريجون رتبَهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين، واختُتم الحفل بعزف السلام الملكي.