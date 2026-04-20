Icon

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين Icon تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن Icon السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات Icon استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية Icon اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

نيابةً عن خالد بن سلمان.. نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ مساءً
نيابةً عن خالد بن سلمان.. نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية
المواطن - واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ (84) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقرَّ الكلية بالعيينة، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد بن سعد القحيز.


وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمةً رحّب فيها بسموه، معربًا عن شكره لتشريفه حفل تخريج الدفعة الـ (84) من طلبة الكلية، الذين أنهوا مراحل تأهيلهم العسكري والأكاديمي، وتلقّوا برامج تدريبية متقدمة شملت ميادين التدريب العسكري، ودورات المظلات والصاعقة، بما يؤهّلهم للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، والإسهام في أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.

عقب ذلك، ألقى كلمةَ الخريجين الرقيب أول يوسف بن ناصر العتيبي، أكّد فيها -أصالةً عن نفسه ونيابةً عن زملائه- جاهزيتهم للانضمام إلى زملائهم في القوات البرية، والدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، سائلًا الله العون والتوفيق لأداء هذه المسؤولية.
تلا ذلك مراسمُ تسليم راية الكلية، ثم أدّى الخريجون القسم، وأُعلنت النتائج.
وكرّم سمو نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتقلّد الخريجون رتبَهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين، واختُتم الحفل بعزف السلام الملكي.

  

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد