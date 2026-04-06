هبوط أسعار الذهب بالمعاملات الفورية

انخفضت ‌أسعار الذهب اليوم، متأثرة بصعود ⁠الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار ⁠الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية طول أمد الأوضاع في الشرق الأوسط وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4631.69 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت ‌عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 4657.50 دولارًا في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 71.98 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية ​0.9% إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولارات.