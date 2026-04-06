هبوط أسعار الذهب بالمعاملات الفورية

انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية طول أمد الأوضاع في الشرق الأوسط وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4631.69 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 4657.50 دولارًا في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة.
وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 71.98 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولارات.