هبوط أول رحلة دولية مباشرة للخطوط الجوية الكويتية بمطار الخرطوم

هبطت في مطار الخرطوم الدولي، اليوم الثلاثاء، أول رحلة دولية مباشرة للخطوط الجوية الكويتية قادمة من دولة الكويت، وعلى متنها أكثر من 300 من المواطنين السودانيين العائدين.

وأكد الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج د. عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين، في تصريح صحفي، أن هبوط الطائرة يمثل خطوة مهمة نحو استئناف الرحلات الدولية وتعزيز جهود الدولة في رعاية شئون مواطنيها بالخارج.

هبوط رحلة كويتية بمطار الخرطوم

وأوضح أن استقبال هذه الرحلة يعكس جاهزية مطار الخرطوم لعودة حركة الطيران الدولي، ويجسد متانة العلاقات الثنائية بين السودان ودولة الكويت.

وأعرب عن تقديره لدولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعبًا، وللخطوط الجوية الكويتية، على دورهم في تسهيل عودة المواطنين، مثمنًا جهود وزارة الخارجية والسفارة السودانية بالكويت في متابعة وترتيب الإجراءات.

وذكر أن هذه الخطوة تمهد لفتح خط جوي مباشر ومنتظم بين الخرطوم والكويت، خاصة مع تزايد أعداد السودانيين العاملين هناك، موضحًا أن ذلك سيسهم في تنشيط حركة الصادرات السودانية، لا سيما المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التبادل التجاري بين البلدين.

من جهته، أكد السفير بلال قسم الله، من إدارة القنصليات والمغتربين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن عودة المواطنين تحمل دلالات مهمة وتعكس عمق العلاقات بين البلدين، معربًا عن شكره لدولة الكويت على مواقفها الداعمة، ومشيدًا بجهود بعثة السودان في الكويت واللجنة المختصة باستقبال العائدين.