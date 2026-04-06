هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجمات استهدفت منشآت في حقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز الطبيعي اليوم الاثنين.

وأفادت كل من وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية في إيران بوقوع الهجوم، وحملتا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الهجوم. ولم يعلن أي من البلدين على الفور مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف حقل الغاز في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر الواقعة جنوبي إيران.