هجوم أمريكي – إسرائيلي يستهدف مصنع إسمنت جنوب إيران

استهدف هجوم أمريكي-إسرائيلي مصنعا للإسمنت في محافظة هرمزغان الإيرانية المطلة على مضيق هرمز.
وأفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن بيان مكتب محافظ هرمزغان، بأن مصنع إسمنت في مدينة بندر خمير تعرض لهجوم أمريكي- إسرائيلي.
وأشار البيان إلى أن الهجوم نُفِّذ باستخدام طائرات مسيَّرة، ولم تُسجًّل أي إصابات.
وذكر أن الإنتاج لم يتوقف في مصنع الإسمنت.
كما أفادت الوكالة بشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات صاروخية على موقعين في ريف قم، دون تسجيل أي إصابات وفقا لبيان صادر عن مكتب محافظ قم.