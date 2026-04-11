هطول أمطار الخير على الأحساء

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار -بمشيئة الله-.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وتساقط لحبات البرد على عدة مناطق.