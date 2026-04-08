هطول أمطار الخير على منطقة تبوك

هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة تبوك، ومراكز حالة عمار وشقري والبديعة.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركزي القليبة وفجر وضواحيهما.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.