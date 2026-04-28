هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى هذا الموعد

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة، ما بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة، وذلك ابتداءً من يوم غدا الأربعاء 29 أبريل وحتى يوم الأحد 3 مايو.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية تشمل مناطق واسعة، حيث يُتوقع أن تتأثر مناطق نجران وجازان وعسير بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل محافظات عدة مثل بدر الجنوب، وظهران الحرجة، والريث، والدائر، وأبها، وخميس مشيط، ومحايل، وذلك خلال الفترة من الأربعاء 29 أبريل إلى الأحد 3 مايو، وعلى فترات زمنية متفاوتة.

أمطار على معظم المناطق

وفي منطقة الباحة، من المتوقع هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة، خاصة خلال يومي السبت 2 مايو والأحد 3 مايو، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي وبني حسن والقرى.

كما تمتد الحالة إلى منطقة الرياض، حيث تشهد العاصمة ومحافظات مثل الدرعية والمجمعة والزلفي وشقراء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة من الأربعاء 29 أبريل إلى الجمعة 1 مايو، في حين تزداد شدتها على محافظات عفيف والدوادمي والقويعية لتصل إلى متوسطة وقد تكون غزيرة خاصة يومي الخميس 30 أبريل والجمعة 1 مايو، فيما تشمل الحالة وادي الدواسر والسليل بأمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الأربعاء 29 أبريل والخميس 30 أبريل.

وبين المركز أنه في المنطقة الشرقية، يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن مثل الدمام والخبر والأحساء والقطيف، إضافة إلى حفر الباطن والنعيرية، وذلك خلال يومي الأربعاء 29 أبريل والخميس 30 أبريل، وتمتد في بعض المواقع حتى الجمعة 1 مايو.

أما منطقة مكة المكرمة، فتتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل الطائف وميسان وأضم خلال يومي السبت 2 مايو والأحد 3 مايو، وتمتد إلى تربة والخرمة ورنية والموية طوال الفترة من الأربعاء 29 أبريل إلى الأحد 3 مايو.

وفي المناطق الشمالية، تشمل الحالة منطقة الحدود الشمالية بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على عرعر وطريف ورفحاء خلال الفترة من الأربعاء 29 أبريل إلى الأحد 3 مايو، وكذلك منطقة الجوف التي تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على القريات وطبرجل، وخفيفة إلى متوسطة على سكاكا ودومة الجندل خلال نفس الفترة، فيما تتأثر منطقة تبوك بأمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل تبوك وتيماء وحقل والبدع يوم الأربعاء 29 أبريل، مع فرص لتجددها يوم الأحد 3 مايو.