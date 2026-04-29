Icon

هيئة المياه تُغرم منشأتين مخالفتين في جدة بإجمالي 130 ألف ريال Icon فرق الهلال الأحمر تعيد النبض لحاج إندونيسي في ساحات المسجد النبوي Icon 225 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بأكثر من 12 مليار ريال في أسبوع Icon سابك تحقق أرباحًا بقيمة بلغت 4.15 مليارات ريال خلال الربع الأول من 2026 Icon دراسة علمية تعزز إنتاجية المجترات الصغيرة وتدعم الأمن الغذائي في السعودية  Icon دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لنقله مخالفين بعسير Icon سلمان بن سلطان يقف على جاهزية خدمة ضيوف الرحمن بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز Icon البلديات والإسكان لملاك الأراضي الفضاء: حافظوا على نظافتها Icon القبض على مقيم ارتكب عمليات نصب بنشر تصاريح وهمية لدخول العاصمة المقدسة Icon الصناعات العسكرية تُطلق 10 سياسات ومعايير لإدارة بيانات القطاع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

هيئة المياه تُغرم منشأتين مخالفتين في جدة بإجمالي 130 ألف ريال

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٥ مساءً
هيئة المياه تُغرم منشأتين مخالفتين في جدة بإجمالي 130 ألف ريال
المواطن - واس

أصدرت الهيئة السعودية للمياه قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه بحق منشأتين في محافظة جدة، بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق وثبوت المخالفات نظامًا، وفقًا لما ورد في قرارات النشر.

وقضى القرار رقم (2209) بتغريم مؤسسة سليمان إبراهيم علي الحسني لنقل وتوزيع المياه مبلغ (100,000) ريال، لمخالفتها المتمثلة في التوصيل بشبكة المياه بطريقة غير نظامية، مع تحمّلها كامل تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، ومقدار التعويض عن المنفعة التي تم فقدها.

وقضى القرار رقم (2881) بتغريم ميلون عبادي باررانكيلال مبلغ (30,000) ريال، لمخالفته المتمثلة في التعدي على غطاء غرفة التفتيش لشبكة صرف صحي، بضخ مياه صرف مجهولة المصدر، مع تحمّله كامل تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية وتطبيق أحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية، بما يضمن حماية المرافق والبنية التحتية واستمرارية الخدمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد