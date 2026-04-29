هيئة المياه تُغرم منشأتين مخالفتين في جدة بإجمالي 130 ألف ريال

أصدرت الهيئة السعودية للمياه قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه بحق منشأتين في محافظة جدة، بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق وثبوت المخالفات نظامًا، وفقًا لما ورد في قرارات النشر.

وقضى القرار رقم (2209) بتغريم مؤسسة سليمان إبراهيم علي الحسني لنقل وتوزيع المياه مبلغ (100,000) ريال، لمخالفتها المتمثلة في التوصيل بشبكة المياه بطريقة غير نظامية، مع تحمّلها كامل تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، ومقدار التعويض عن المنفعة التي تم فقدها.

وقضى القرار رقم (2881) بتغريم ميلون عبادي باررانكيلال مبلغ (30,000) ريال، لمخالفته المتمثلة في التعدي على غطاء غرفة التفتيش لشبكة صرف صحي، بضخ مياه صرف مجهولة المصدر، مع تحمّله كامل تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية وتطبيق أحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية، بما يضمن حماية المرافق والبنية التحتية واستمرارية الخدمة.