هيئة النقل تطلق دليل المرخصين في نشاط النقل بالحافلات

أطلقت الهيئة العامة للنقل دليل المرخصين في نشاط النقل بالحافلات؛ بهدف تسهيل الوصول إلى بيانات الناقلين المرخصين الذين يقدمون خدمات النقل بالحافلات في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الدليل يتيح للمستفيدين استعراض قائمة الناقلين المرخصين وبيناتهم، والاطلاع على نطاق خدماتهم ومناطق تشغيلهم في نشاط نقل الركاب بالحافلات، بما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الناقل المرخص بشكل مباشر.
وبينت أن إطلاق الدليل يسهم في تعزيز موثوقية التعاملات عبر الوصول بشكل مباشر إلى الناقلين المرخصين في نشاط النقل بالحافلات، بما يعزز مستوى السلامة، ويرتقي بجود الخدمات، ويحسن من تجربة تنقل المستفيدين.
ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من الدليل إلى زيارة الرابط التالي: logisti.sa/ar/bus-carriers-directory.