Icon

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين Icon تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن Icon السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات Icon استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية Icon اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

واحات شرق مكة المكرمة.. تاريخ متجذر وثراء طبيعي تصوغه المياه بين الحرّات

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتشكّل جغرافية محافظات شرق منطقة مكة المكرمة، الممتدة من المراكز الشمالية لمحافظة الطائف إلى محافظات تربة ورنية والخرمة، وصولًا إلى حدود مركز أرن التابع لمحافظة مهد الذهب، لوحةً متكاملة تجمع تنوع التضاريس وعمق التاريخ، حيث تتعانق الجبال مع الأودية والسهول والهضاب، في مشهدٍ يعكس إرثًا حضاريًا ظل متوارثًا عبر الأجيال، وتوثّقه الشواهد الأثرية والقصص التي حفظها الرواة وتغنّى بها الشعراء.


وشرح أستاذ التاريخ بجامعة الأمير مقرن الدكتور صالح السلمي أن هذه الرقعة الجغرافية التي تمتد من عشيرة والفيضة والمحاني وحفر كشب وحاذة إلى مركز أرن تتمتع بخصوصيةٍ فريدة، إذ احتضنت عبر تاريخها الطويل طرقًا قديمة ومواقع استقرار بشري، شكلت ملامح الحياة فيها، وأسهمت في بناء علاقة وثيقة بين الإنسان والمكان، حيث لا تزال آثار الحصون والمباني التقليدية القائمة حتى اليوم شاهدةً على تلك الحقب، بما تحمله من دلالات معمارية استخدم فيها الطين والحجر، لتعكس أساليب البناء القديمة وتفاصيل الحياة اليومية آنذاك، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تبرز بتنوعها البيئي واحتضانها للحياة الفطرية في براريها ومرتفعاتها، إلى جانب ما تزخر به من ثروات طبيعية، مما يجعلها وجهةً جاذبةً للزوار والمهتمين بالاستكشاف، في ظل ما تقدمه من تجارب تجمع التاريخ والطبيعة الممتدة من الماضي حتى الحاضر.

ورُصدت خلال جولةٍ ميدانية في تلك المناطق، مشاهد الواحات الزراعية التي ازدهرت بفضل كظائم المياه المتشكلة بين الحرات السوداء، حيث أسهمت الطبيعة الجيولوجية في احتجاز المياه وتغذية التربة، ما أوجد بيئات خصبة احتضنت مزارع النخيل، التي تُعد من أبرز ملامح الحياة الزراعية في المنطقة، وتنتج أصنافًا متنوعة من التمور ذات الجودة العالية.
وأسهمت الأودية والشعاب الممتدة في ريّ تلك الواحات، مشكلةً شرايين حياة طبيعية تتدفق بين التضاريس، فيما حافظ الأهالي على هذه الموارد عبر ممارسات تقليدية في الزراعة والري، امتدادًا لإرث زراعي متجذر، انعكس على استدامة الإنتاج واستمرار العطاء.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

