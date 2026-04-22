Icon

جبل طمية وجهة سياحية بارزة تعكس تنوع تضاريس القصيم Icon “هيئة النقل” تصدر 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول من 2026 Icon واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً بعد فتح المجال الجوي Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11244 نقطة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود دفعة 2026 في “الأول بارك” Icon رئاسة الشؤون الدينية تعلن خطتها التشغيلية لحج 1447هـ لإثراء تجربة القاصدين Icon أجواء إيمانية وخدمات متكاملة تواكب طلائع الحجاج في المسجد النبوي Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا لرعيه في محمية الإمام عبدالعزيز Icon سلمان للإغاثة يوزّع 746 سلة غذائية في ريف دمشق  Icon الحرس الوطني يفتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً بعد فتح المجال الجوي

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها في إيران إلى مغادرة البلاد فوراً، عقب إعادة فتح المجال الجوي الإيراني جزئيًا واستئناف الرحلات الجوية.

جاء ذلك في تحذير أمني نشرته “السفارة الافتراضية” للولايات المتحدة في طهران.

وقالت السفارة في التحذير: “أعيد اعتبارًا من 21 أبريل فتح المجال الجوي الإيراني جزئيًا، وينبغي على المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران الآن”.

وأضافت: “كما يجب متابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التطورات، والتواصل مع شركات الطيران للحصول على معلومات إضافية حول الرحلات المغادرة من إيران”.

وأشار التحذير إلى أن الأمريكيين الراغبين في مغادرة إيران يمكنهم السفر برًا إلى أرمينيا وأذربيجان وتركيا وتركمانستان، مع التنبيه إلى ضرورة عدم التوجه إلى مناطق الحدود بين إيران وأفغانستان أو العراق أو باكستان.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية توقفت عن نشاطها منذ أزمة الرهائن في عام 1979، ومنذ ذلك الحين تم تمثيل حكومة الولايات المتحدة في إيران من خلال قسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بطهران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات ضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

