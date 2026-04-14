واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب حزب الله بالعراق

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مكافأة تصل لـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب حزب الله في العراق.

وقال برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن «أحمد الحميداوي، زعيم كتائب حزب الله المسئولة عن شن هجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، وخطف مواطنين أمريكيين، وقتل مدنيين عراقيين أبرياء».

وأضاف: «إذا كانت لديك أي معلومات عن أحمد الحميداوي، يرجي مشاركتها معنا عبر خط الإبلاغ الخاص بنا على تور أو بإرسال رسالة نصية عبر تطبيق سيجنال. قد تؤهلك معلوماتك للانتقال وللحصول على مكافأة»، بحسب نص البيان.

والجمعة، عقدت الفصائل العراقية المنضوية تحت مسمى المقاومة الإسلامية العراقية، اجتماعًا طارئًا لتحديد ساعة الصفر وآلية التدخل المحتمل لدعم حزب الله اللبناني. تزامن ذلك مع رسالة تحذير أمريكية شديدة اللهجة للحكومة العراقية بسبب دور الفصائل خلال حرب إيران.

وبحسب مصادر، وصلت الرسالة الأمريكية الجديدة إلى وزارة الخارجية العراقية، واتسمت بنبرة حادة على خلفية الهجمات التي نفذتها الفصائل ضد المصالح الأمريكية خلال المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

 

