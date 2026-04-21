Icon

زفاف تحول لمأساة.. وفاة عروس مصرية بأزمة قلبية

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

واشنطن: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٣ مساءً
واشنطن: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران
المواطن - فريق التحرير

قال مسئول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس لم يغادر واشنطن بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن فانس يشارك في اجتماعات أخرى تتعلق بالسياسات.

ترامب يوجه رسالة لقادة إيران

وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قادة إيران للإفراج عن ثماني نساء قال إنهن يواجهن أحكاماً بالإعدام.

وكتب ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال: «إلى القادة الإيرانيين، الذين سيدخلون قريبًا في مفاوضات مع ممثلي: أُقدّر بشدة إطلاق سراح هؤلاء النساء. أنا على ثقة من أنهم سيحترمون ما فعلتموه».

وأضاف: «أرجوكم، لا تُلحقوا بهن أي أذى! ستكون هذه بداية رائعة لمفاوضاتنا! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر».

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

