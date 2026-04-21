واشنطن: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران

قال مسئول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس لم يغادر واشنطن بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن فانس يشارك في اجتماعات أخرى تتعلق بالسياسات.

ترامب يوجه رسالة لقادة إيران

وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قادة إيران للإفراج عن ثماني نساء قال إنهن يواجهن أحكاماً بالإعدام.

وكتب ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال: «إلى القادة الإيرانيين، الذين سيدخلون قريبًا في مفاوضات مع ممثلي: أُقدّر بشدة إطلاق سراح هؤلاء النساء. أنا على ثقة من أنهم سيحترمون ما فعلتموه».

وأضاف: «أرجوكم، لا تُلحقوا بهن أي أذى! ستكون هذه بداية رائعة لمفاوضاتنا! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر».