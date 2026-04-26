وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية تصريح الحج لضمان أمن وسلامة الحجاج

أكدت وزارة الحج والعمرة أن الالتزام بالحصول على تصريح الحج يُعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، إضافة إلى الإسهام في انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة.
وأوضحت الوزارة أن نظام التصريح يسهم في رفع كفاءة إدارة الحشود وتنظيم تفويج الحجاج بشكل متوازن، إلى جانب تعزيز جاهزية الخدمات الميدانية في الأوقات والأماكن المحددة للحملات، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
وشددت الوزارة على أن مخالفة أنظمة وتعليمات الحج تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، وقد تؤثر سلبًا على أمن وسلامة الحجاج وكفاءة الخدمات، محذّرة في الوقت ذاته من التعامل مع الحملات غير المرخصة أو الإعلانات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى استمرار التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التوعية بالإجراءات النظامية، وضمان وصول الرسائل الإرشادية للحجاج في بلدانهم قبل القدوم، بما يسهم في تنظيم رحلتهم منذ المراحل الأولى.
ودعت الوزارة الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من وجود تصريح الحج قبل إتمام أي حجوزات أو ترتيبات، مؤكدة أن شعار “لا حج بلا تصريح” يعزز أمن وسلامة ضيوف الرحمن.