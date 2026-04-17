Icon

وزارة الحج والعمرة: لا حج دون تصريح رسمي Icon سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon فلكية جدة: ظهور المذنب PanSTARRS في سماء فجر غد Icon هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026 Icon وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الأمريكي Icon الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني Icon الرئيس اللبناني: نشكر السعودية على المساهمة في وقف إطلاق النار Icon الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ Icon القبض على مواطن بتبوك لترويجه الحشيش والأفيون والإمفيتامين Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

وزارة الحج والعمرة: لا حج دون تصريح رسمي

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ مساءً
وزارة الحج والعمرة: لا حج دون تصريح رسمي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شدّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي خدمات الحج، بتوعية الحجاج بضرورة الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، واتباع المسارات النظامية المعتمدة، وذلك في إطار حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

وأوضحت الوزارة أن أداء فريضة الحج يقتصر على الحاصلين على تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها العقوبات النظامية.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بالإجراءات النظامية يسهم في رفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمن خلال الموسم.

وفي هذا السياق، بيّنت الوزارة أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم حج العام الماضي، من خلال عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة؛ بهدف تعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد