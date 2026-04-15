وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، من أن الولايات المتحدة سوف تزيد ضغوطها الاقتصادية على إيران.

وقال بيسنت، إن هذه الجهود ستكون مساوية من ناحية “التأثير المالي” لحملة قصف.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن المحادثات مع إيران مثمرة ومستمرة، مشيرًا إلى أن التقارير التي ذكرت أن أمريكا طلبت تمديد وقف إطلاق النار غير صحيحة.

ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض قوله إنه من المرجح أن تُعقد الجولة القادمة من المحادثات في إسلام آباد، مشيرًا إلى أن باكستان هي الوسيط الوحيد في هذه المفاوضات.

ولفت البيت الأبيض إلى الرئيس الصيني شي جين بينج أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن بكين لا تزود إيران بالأسلحة، موضحًا أن واشنطن لن تجدد التراخيص التي سمحت بشراء النفط الروسي والإيراني.

وشدد على أنه يتم تنفيذ الحصار البحري لإيران بشكل كامل، مؤكدا أن إحكام السيطرة على حركة سفن جميع الدول المغادرة للموانئ الإيرانية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم حرية الملاحة للسفن التي لا تفيد الاقتصاد الإيراني

