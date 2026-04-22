وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة

حققت وزارة الداخلية المركز الأول في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة بنسبة (93.65%)، وذلك ضمن نتائج تقرير هيئة الحكومة الرقمية في دورته الرابعة لعام 2026م.

ويعكس هذا الإنجاز لوزارة الداخلية جودة تجربة المستفيد وكفاءة منظومتها الأمنية، وتعزيز استدامة الأمن والسلامة في المجتمع.