وزارة الداخلية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد المخالف لإنتهاء التأشيرة

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٧ مساءً
وزارة الداخلية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد المخالف لإنتهاء التأشيرة
المواطن - واس

أكدت وزارة الداخلية أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال، والسجن مدة تصل إلى (6) أشهر والترحيل.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ومخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء الدمام
إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر...

أخبار رئيسية
خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22...

أخبار رئيسية
الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال...

أخبار رئيسية
وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مؤشر...

السعودية
القتل تعزيرًا لمواطن لتكرار ترويجه أقراص الإمفيتامين...

السعودية