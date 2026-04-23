وزارة السياحة تنفّذ أكثر من 19 ألف زيارة رقابية على مرافق الضيافة ونزل إسكان الحجاج

نفّذت وزارة السياحة أكثر من 19 ألف زيارة رقابية على مرافق الضيافة السياحية والنُزل المؤقتة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان جاهزية قطاع الضيافة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج 1447هـ.

وقد نفّذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة أكثر من 11 ألف زيارة رقابية على مرافق الضيافة في مكة المكرمة، وأكثر من 5 آلاف زيارة رقابية على مرافق الضيافة في المدينة المنورة، حيث أكّدت على ضرورة التزام جميع الأنشطة بأعلى مستويات الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

كما نفّذت الوزارة أكثر من 3 آلاف زيارة للكشف على جاهزية النُزل المؤقتة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة، والتأكد من جودة خدماتها واستيفائها للاشتراطات النظامية.

وبالتوازي مع الجولات الرقابية، نفّذت الفرق الميدانية التابعة للوزارة أكثر من 3300 زيارة توعوية إلى مرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لحثّ جميع المنشآت على الالتزام بمعايير الجودة واشتراطات التراخيص الصادرة عن وزارة السياحة. ونتج عن هذه الجولات الرقابية والتوعوية رفع مستوى الامتثال لدى كافة المرافق والمنشآت، وتعزيز جاهزية القطاع لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم.

وتعمل وزارة السياحة ضمن منظومة حكومية متكاملة، تنفّذ توجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله– برعاية حجاج بيت الله الحرام، وتعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وهذا العام، تتولى وزارة السياحة للمرة الأولى مسؤولية الإشراف على جميع مرافق الضيافة والنزل المؤقتة لإسكان الحجاج، وستعمل على تكثيف حضورها الميداني خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات النظامية والمعايير المعتمدة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم تجربة ضيافة تُثري رحلتهم، وتمكّنهم من أداء مناسكهم براحة وطمأنينة.

وفي إطار خططها الاستباقية لضمان جاهزية القطاع، عملت الوزارة على تنظيم قطاع إسكان الحجّاج عبر استحداث خدمة إصدار تراخيص “النُزل المؤقتة” لملّاك المباني الراغبين في ممارسة هذا النشاط في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما قامت بإطلاق خدمة تمكّن مشغلي مرافق الضيافة السياحية من زيادة الطاقة الاستيعابية خلال موسم الحج لضمان جاهزية القطاع وتعزيز قدرته الاستيعابية.

ودعت وزارة السياحة ضيوف الرحمن إلى التواصل مع المركز الموحد للسياحة (930) لأي استفسارات متعلقة بمرافق الضيافة، أو لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى متعلقة بمستوى خدمات الضيافة.