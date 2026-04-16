وزارة الصناعة تصدر 44 ألف “شهادة منشأ” خلال مارس 2026

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 44,632 “شهادة منشأ” خلال شهر مارس 2026، وذلك في إطار سعيها إلى دعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات؛ سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح الجرَّاح أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المُصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمةُ المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد “الجرَّاح” أن الشهادة تتضمن أربعة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)؛ وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط:https://mim.gov.sa/services/31387.

