وزارة الطاقة تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي بعد استشهاده في موقع عمله

نعت وزارة الطاقة ، ببالغ الحزن والأسى، ابن الوطن وشهيد الواجب جراح محمد الشعلان الخالدي، موظف الأمن الصناعي في الشركة السعودية للطاقة، والذي استُشهد أثناء تأدية عمله في أحد المواقع، إثر تعرضه لهجوم إجرامي.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وذويه، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويتقبله في الشهداء، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الفقيد انتقل إلى جوار ربه أثناء أداء واجبه الوطني، مشيدة بتفانيه وإخلاصه في العمل، ومؤكدة أن ما قدمه من تضحية سيظل محل تقدير واعتزاز.