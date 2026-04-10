وزارة الطاقة تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي بعد استشهاده في موقع عمله

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نعت وزارة الطاقة ، ببالغ الحزن والأسى، ابن الوطن وشهيد الواجب جراح محمد الشعلان الخالدي، موظف الأمن الصناعي في الشركة السعودية للطاقة، والذي استُشهد أثناء تأدية عمله في أحد المواقع، إثر تعرضه لهجوم إجرامي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وذويه، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويتقبله في الشهداء، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

قد يهمّك أيضاً
توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا

توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات...

16 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة

16 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة

وأكدت الوزارة في بيانها أن الفقيد انتقل إلى جوار ربه أثناء أداء واجبه الوطني، مشيدة بتفانيه وإخلاصه في العمل، ومؤكدة أن ما قدمه من تضحية سيظل محل تقدير واعتزاز.

إقرأ المزيد

توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا
أخبار رئيسية

توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت...

أخبار رئيسية