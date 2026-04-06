يتضمن البرنامج مسارين تدريبيين متخصصين

وزارة المالية تطلق برنامج الرقابة الذاتية لتمكين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة 

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ مساءً
المواطن - واس

أطلقت وزارة المالية، ممثلة بمركز المهارات المالية، برنامج “الرقابة الذاتية”، ضمن مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية، في خطوة تستهدف تمكين الجهات الحكومية من تبني نماذج رقابية حديثة تعزز الاستدامة المالية، وترفع كفاءة إدارة المال العام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويتضمن البرنامج مسارين تدريبيين متخصصين، يركز الأول على الرقابة والمراجعة الداخلية، من خلال تعزيز مفاهيم وأساليب الرقابة الداخلية، وتطوير الضوابط العامة لتقنية المعلومات، ودعم معايير المراجعة الداخلية، فيما يعنى المسار الثاني بالحوكمة والمخاطر والالتزام، عبر تطوير القدرات في إدارة المخاطر المؤسسية، وتعزيز ممارسات الحوكمة، ورفع كفاءة تقييم الالتزام في الجهات الحكومية.

ويمثل البرنامج امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير منظومة الرقابة المالية، عبر التحول نحو نموذج “الرقابة الذاتية” الذي يعزز دور الجهات الحكومية في إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط المالية، والاستفادة من التطور التقني في تحسين كفاءة العمليات الرقابية.

