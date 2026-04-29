وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع والخدمات البلدية بالشرقية ويبحث فرص الاستثمار

عقد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، ضمن زيارته للمنطقة الشرقية، سلسلة من اللقاءات والجولات الميدانية لمتابعة المشاريع البلدية والإسكانية، والاطلاع على مستوى الخدمات، وبحث فرص الاستثمار والتنمية الحضرية في المنطقة.

وعقد معاليه لقاءً مع قيادات أمانة المنطقة الشرقية، استعرض خلاله مستجدات المشاريع وأعمال الأمانة، مطّلعًا على منصة “سيتي فيو” ودورها في دعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة إدارة المدن، وتحسين جودة الخدمات البلدية.

وشملت الزيارة لقاءً مع المواطنين، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يلبي تطلعات السكان، ويعزز جودة الحياة.



وفي سياق دعم الاستثمار، التقى معاليه بعدد من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث ناقش فرص الاستثمار البلدي والإسكاني، واستعرض المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير المشاريع الحضرية وتعزيز جاذبية المدن.

وقام معاليه بعدد من الجولات الميدانية شملت المدينة التشغيلية، وكورنيش الخبر، ومشروع الشاطئ المعياري (باي فرونت)، اطّلع خلالها على سير العمل ونسب الإنجاز وجودة التنفيذ، مؤكدًا أهمية تطوير الواجهات البحرية والمرافق العامة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتقديم خدمات نوعية للسكان والزوار، واختتم جولته بزيارة مشروع المدينة العالمية بالدمام.

مما يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية استقبل معالي وزير البلديات والإسكان اليوم، حيث دشّن سموه حزمة من المشاريع البلدية والإسكانية والاستثمارية التي تتجاوز قيمتها ملياري ريال، إلى جانب تكريم المانحين لحملة جود الإسكان “جودكم وصل”، وتسليم عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين، في خطوة تعكس تكامل الجهود لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار السكني.