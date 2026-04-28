وزير الحج والعمرة بإندونيسيا يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار جواندا

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٩ مساءً
المواطن - واس

زار معالي وزير الحج والعمرة بجمهورية إندونيسيا الدكتور محمد عرفان يوسف، اليوم، الصالة المخصصة لـ “مبادرة طريق مكة” في مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا.
واطلع وزير الحج والعمرة الإندونيسي، على سير العمل في صالة المبادرة في مطار جواندا الدولي، واستمع إلى شرح عن الإجراءات المنفذة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، وتسريع إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

