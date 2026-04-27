وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية بنظرائه في عدد من الدول

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالات هاتفية مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والمساعي المشتركة لإحلال الأمن ودعم الاستقرار في المنطقة.