وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية بنظرائه في عدد من الدول

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٨ مساءً
مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالات هاتفية مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والمساعي المشتركة لإحلال الأمن ودعم الاستقرار في المنطقة.

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من...

أخبار رئيسية