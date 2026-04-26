وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين في مسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن والسنة لدول أفريقيا

اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على المسابقات المحلية والدولية، أسماء الفائزين في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول قارة أفريقيا في دورتها الثانية، التي أُقيمت في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة (100) متسابق يمثلون (53) دولة أفريقية.

ووجّه معاليه باستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بإعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين خلال الحفل الختامي للمسابقة، مثمنًا الجهود التي بذلتها اللجان المنظمة ولجان التحكيم في إنجاح أعمال المسابقة وإخراجها بالصورة التي تليق بمكانتها القرآنية والعلمية.

وجاءت نتائج فروع القرآن الكريم على النحو التالي: الفرع الأول: المركز الأول: محمد صلاح الدين رمال – الجزائر، وحصل على (200,000) ريال، المركز الثاني: بلال السيد محمد محمد السنهوري – مصر، وحصل على (150,000) ريال.

المركز الثالث: عبد الله صادق صديق – نيجيريا، وحصل على (125,000) ريال، المركز الرابع: عبد الله أرهون – المغرب، وحصل على (100,000) ريال، المركز الخامس: الحاج علي غاي – السنغال، وحصل على (75,000) ريال.

وفي الفرع الثاني المركز الأول: بونا تيام – الكونغو، وحصل على (150,000) ريال، المركز الثاني: كوندي أحمد – غينيا كوناكري، وحصل على (125,000) ريال، المركز الثالث: عبد الرحمن امباك – السنغال، وحصل على (100,000) ريال.

المركز الرابع: محمد جيمي – الكاميرون، وحصل على (75,000) ريال، والمركز الخامس: سوادوغو سعودو – بوركينا فاسو، وحصل على (50,000) ريال.

وفي الفرع الثالث: المركز الأول: أحمد بالدي – غينيا كوناكري، وحصل على (50,000) ريال.

المركز الثاني: أحمد تشرنو باري – غينيا بيساو، وحصل على (45,000) ريال، المركز الثالث: باتراوري ضياء الدين – توجو، وحصل على (35,000) ريال، المركز الرابع: أحمد علي آدم – بنين، وحصل على (25,000) ريال، المركز الخامس: محمد شافي – إثيوبيا، وحصل على (15,000) ريال.

وفي الفرع الرابع: المركز الأول: ياسين الكزيني – المغرب، وحصل على (25,000) ريال، المركز الثاني: عبد الرحمن أحمد حسين – إثيوبيا، وحصل على (20,000) ريال، المركز الثالث: أويمانا داود – بوروندي، وحصل على (15,000) ريال، المركز الرابع: زيد إسماعيل – زيمبابوي، وحصل على (10,000) ريال، المركز الخامس: بشر محمد حسن – أفريقيا الوسطى، وحصل على (5,000) ريال.

كما جاءت نتائج فروع السنة النبوية على النحو التالي: الفرع الأول: المركز الأول: دحمان سيدي محمد – موريتانيا، وحصل على (100,000) ريال.

المركز الثاني: الأمين ناصر آدم – نيجيريا، وحصل على (75,000) ريال.

وفي الفرع الثاني: المركز الأول: محمد بارو – مالي، وحصل على (70,000) ريال، والمركز الثاني: حمزة محمد روزي – تشاد، وحصل على (55,000) ريال، والمركز الثالث: الحسن جالو – ساحل العاج، وحصل على (45,000) ريال.

وفي الفرع الثالث: المركز الأول: عبد القدوس علاو – بوركينا فاسو، وحصل على (25,000) ريال.

المركز الثاني: عمر عبد الحميد سيد أحمد – مصر، وحصل على (20,000) ريال، المركز الثالث: كاب بيرا حمزة – أوغندا، وحصل على (15,000) ريال.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة أكثر من (2,100,000) ريال سعودي، تُوزّع على الفائزين في فروع القرآن الكريم والسنة النبوية، في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تشجيع حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحفيز أبناء المسلمين في دول قارة أفريقيا على التنافس في ميادين العلم الشرعي.