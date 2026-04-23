Icon

جامعة طيبة: ما يتم تداوله عن إغلاق الفروع ونقل الطلاب للمقر الرئيسي غير صحيح Icon البحرية الإيطالية: مستعدون لنشر لنشر أربع سفن لتطهير مضيق هرمز Icon وزير الصحة: جاهزية المنشآت الصحية بمكة المكرمة أولوية قصوى استعدادًا لموسم الحج Icon وزارة السياحة تنفّذ أكثر من 19 ألف زيارة رقابية على مرافق الضيافة ونزل إسكان الحجاج Icon شاشات تفاعلية متعددة اللغات بالحرمين لتعزيز وعي القاصدين في حج 1447هـ Icon فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الكوبي Icon ترامب يأمر بإطلاق النار على أي قارب يزرع الألغام في مياه هرمز Icon “السعودية للمياه” تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض 130 ألف ريال غرامات Icon الذهب يتراجع وسط مخاوف التضخم Icon الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تفقد جاهزية المنشآت الصحية في مكة المكرمة

وزير الصحة: جاهزية المنشآت الصحية بمكة المكرمة أولوية قصوى استعدادًا لموسم الحج

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٢ مساءً
وزير الصحة: جاهزية المنشآت الصحية بمكة المكرمة أولوية قصوى استعدادًا لموسم الحج
المواطن - فريق التحرير

تفقد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على مدار يومين، عددًا من المنشآت الصحية في مكة المكرمة؛ للوقوف على جاهزيتها استعدادًا لموسم حج 1447هـ، تجسيدًا لاهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على توفير أفضل رعاية صحية لضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وبما يتواءم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وأكد معاليه أن جاهزية المنشآت الصحية في مكة المكرمة تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الخطط التشغيلية ترتكز على تعزيز الطاقة الاستيعابية، وتكامل الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية، بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة لضيوف الرحمن، ورفع جاهزية الكوادر الصحية والفنية، وتكامل الأدوار بين مكونات المنظومة الصحية، بما يعزز القدرة على التعامل مع مختلف الحالات بكفاءة واحترافية، ويضمن سلامة ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم.

وشملت الجولة في المنطقة المركزية زيارة مستشفى أجياد، ومستشفى الجوار، إلى جانب زيارة مركز القيادة والتحكم بهيئة العناية بشؤون الحرمين الشريفين، والاطلاع على جاهزية مقدمي الخدمات الإسعافية من القطاع الخاص، كما امتدت الجولة لتشمل مستشفيات “الملك فيصل، ومكة العام، والملك عبدالعزيز، إضافة إلى مستشفى النور.

كما شملت الجولة كذلك زيارة مدينة الملك عبدالله الطبية؛ للوقوف على جاهزيتها باعتبارها أحد المراكز المرجعية المتقدمة في تقديم الرعاية التخصصية، ودورها في دعم المنظومة الصحية خلال موسم الحج، واستعرض خلالها التقنيات الطبية المتقدمة التي تُستخدم في تسهيل متابعة الحالة الصحية لضيوف الرحمن، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الاستجابة.

وخلال جولاته التفقدية، وقف معاليه على جاهزيتها التشغيلية وتعزيز تكامل الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، واطّلع على جاهزية أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وخطط التعامل مع الحالات الحرجة، وآليات الاستجابة السريعة، إضافة إلى تكامل منظومة القيادة والتحكم، ومستوى التنسيق بين الجهات الصحية والإسعافية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة تقديم الخدمة خلال موسم الحج.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص وزارة الصحة على متابعة الجاهزية الميدانية للمنشآت الصحية، وتعزيز تكامل الخدمات الصحية في مختلف المواقع، بما يحقق أعلى مستويات السلامة الصحية خلال موسم حج 1447هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

