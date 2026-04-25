وزير الصناعة: رؤية 2030 حققت أهداف التنوع الاقتصادي في المملكة

أكد وزير الصناعة الأستاذ بندر الخريف، أن رؤية المملكة 2030 حققت أهداف التنوع الاقتصادي في البلاد، من خلال مشاريع وإنجازات تشمل جميع القطاعات.

وأضاف الخريف، أن التحديات الحالية أثبتت نجاح استراتيجيات المملكة في مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات والإنجازات، وفقا لـ”الإخبارية”.

نمو الاستثمارات في المملكة

وتابع وزير الصناعة “أن الاستثمارات بعد رؤية المملكة 2030 نمت 50% متضمنة إنفاق الصناعة السعودية”.

أكد التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 أن 93% من مؤشرات أداء الرؤية حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها.

وأوضح التقرير بأن 90% من مبادرات رؤية 2030 مكتملة أو تسير وفق مسارها الصحيح، كما تم تنفيذ 935 مبادرة من أصل 1290.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد السعودي يتجاوز حجمه 4.9 تريليون ريال في 2025، فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 3.41 تريليون ريال.