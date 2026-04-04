وزير النقل المصري لـ المصريين: استخدموا الميني باص بدلاً عن السيارات الخاصة

عقد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزيراجتماعاً موسعاً مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور نواب ومساعدي الوزير، لاستعراض آلية العمل تحت شعار تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد، وركز الاجتماع على خطة الوزارة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة.

وفي هذا الصدد وجه الوزير شركات نقل الركاب التابعة للوزارة باستبدال الأوتوبيسات ذات نسب الإشغال المنخفضة التي تقل عن 50% بميني باص حديث يقدم أعلى مستويات الخدمة، بما يسهم في تخفيض استهلاك الوقود وخفض تكلفة التشغيل، مع الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بما يدعم الاقتصاد القومي.