وزير خارجية الإمارات يصل إلى جدة وفيصل بن فرحان في استقباله

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٦ مساءً
مواضيع ذات علاقة

وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي رحب به ومرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في الاستقبال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سلطان بن عبدالله العنقري، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة مطر بن سالم الظاهري.

 

 

 

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الكوبي
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث جهود التهدئة في المنطقة مع نظيره الإيراني
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث جهود التهدئة في...

السعودية
فيصل بن فرحان يستعرض مجالات التعاون مع نظيره الهولندي
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض مجالات التعاون مع...

السعودية