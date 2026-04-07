وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت اليوم على المحك

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن مصداقية مجلس الأمن وضعت اليوم على المحك، بعد فشل اعتماد مشروع قرار عربي بشأن مضيق هرمز.
وفشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار مقدم من دول عربية شملت الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، بشأن مضيق هرمز.
وصوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا وعارضته الصين وروسيا باستخدامهما حق النقض (الفيتو) وامتنع عضوان عن التصويت.