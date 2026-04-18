وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا إلى المدينة المنورة

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٥:٢١ مساءً
المواطن - واس

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا، اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قادمةً إلى المملكة عبر صالة المبادرة في كوالالمبور الدولي.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

القبض على مقيم بمكة المكرمة لنشره إعلانات وتصاريح حج وهمية

اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادًا لموسم الحج

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

 

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مدينة أنقرة التركية
السعودية

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق...

السعودية
رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء 
السعودية

رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة...

السعودية
التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة
السعودية

التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد...

السعودية
القبض على مقيم بمكة المكرمة لنشره إعلانات وتصاريح حج وهمية
السعودية

القبض على مقيم بمكة المكرمة لنشره إعلانات...

السعودية
رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39
السعودية

رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة...

السعودية
أمطار رعدية ورياح على مكة المكرمة
السعودية

أمطار رعدية ورياح على مكة المكرمة

السعودية
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا
السعودية

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق...

السعودية
توقعات بهطول أمطار  غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
السعودية

توقعات بهطول أمطار  غزيرة على عدد من...

السعودية