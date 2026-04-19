وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
المواطن - واس

وصلت أمس الأول إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم هذه المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث- الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث تتولى فرقه الميدانية دعم استمرارية عمليات التوزيع، إلى جانب تنفيذ توزيع السلال الغذائية في مدينة حمد ومخيمات النازحين الواقعة شمال مدينة خان يونس، وفق آلية منظمة تراعي استهداف مناطق جديدة، وتوسيع نطاق المستفيدين، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررًا.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

