وصول قافلة مساعدات سعودية إلى قطاع غزة

وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث تتولى الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث عمليات استقبال وتوجيه هذه القوافل، تمهيدًا لاستكمال عمليات التوزيع الفورية على الأسر المستفيدة، حيث تُنفذ هذه العمليات وفق آلية منظمة تشمل جميع المحافظات وتركز بشكل أكبر على الفئات التي تعيش ظروفًا بالغة التعقيد لا سيما الأسر التي فقدت معيلها أو تلك التي تعيلها النساء.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها الكريمة ورسالتها الإنسانية.