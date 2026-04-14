وصول قافلة مساعدات سعودية إلى قطاع غزة المدينة المنورة تسجل نموًا متسارعًا في زوار المبيت المحليين بدء إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة 15 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا 9 قتلى في انفجار بمحطة لتوليد الكهرباء في الهند هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعرض مبادرة “ترجم” في معرض بولونيا الدولي للكتاب ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدوار حصار مضيق هرمز.. 6 سفن تعود إلى موانئها خلال أول 24 ساعة وظائف شاغرة لدى مطارات جدة الداخلية تعلن العقوبات بحق مخالفي التعليمات بشأن الحصول على تصريح لأداء الحج
وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث تتولى الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث عمليات استقبال وتوجيه هذه القوافل، تمهيدًا لاستكمال عمليات التوزيع الفورية على الأسر المستفيدة، حيث تُنفذ هذه العمليات وفق آلية منظمة تشمل جميع المحافظات وتركز بشكل أكبر على الفئات التي تعيش ظروفًا بالغة التعقيد لا سيما الأسر التي فقدت معيلها أو تلك التي تعيلها النساء.
ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها الكريمة ورسالتها الإنسانية.