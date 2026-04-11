تتكون من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية

وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:١١ مساءً
المواطن - واس

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن وصول قوة عسكرية من جمهورية باكستان الإسلامية إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين الشقيقين.

وتتكون القوة الباكستانية من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن والاستقرار بالمنطقة مع وزير خارجية باكستان

فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن والاستقرار بالمنطقة مع وزير خارجية...

“البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة

“البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة

مسؤول أمني باكستاني: سنصطف مع السعودية حال تصاعد النزاع في الشرق الأوسط
أخبار رئيسية

مسؤول أمني باكستاني: سنصطف مع السعودية حال...

أخبار رئيسية
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات خلال الساعات الماضية
أخبار رئيسية

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات خلال...

أخبار رئيسية
فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن والاستقرار بالمنطقة مع وزير خارجية باكستان
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن...

السعودية
باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة
العالم

باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة

العالم
“البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة
السعودية

“البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق...

السعودية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
أخبار رئيسية

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات...

أخبار رئيسية
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية
أخبار رئيسية

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية...

أخبار رئيسية