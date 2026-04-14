وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة

مدرب شباب الأهلي الإماراتي: الفوز على تراكتور الإيراني خطوة مهمة يعزز ثقافة الانتصار المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 بفرنسا ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا طيران ناس يعلن استئناف رحلاته بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل مجلس الوزراء: المملكة ستظل واحة للأمن والأمان تمضي بخطى راسخة نحو تعزيز مسيرتها المباركة وصول قافلة مساعدات سعودية إلى قطاع غزة المدينة المنورة تسجل نموًا متسارعًا في زوار المبيت المحليين بدء إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة 15 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم تخطيط و إدارة البرنامج: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة، إدارة عامة، إدارة استراتيجية، إدارة أعمال، اقتصاد).
– باحث قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مستشار/ إدارة السجل الوطني للمنتجات والخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات:.(علوم حاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات).
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)