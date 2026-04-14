وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم تخطيط و إدارة البرنامج: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة، إدارة عامة، إدارة استراتيجية، إدارة أعمال، اقتصاد).

– باحث قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مستشار/ إدارة السجل الوطني للمنتجات والخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات:.(علوم حاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م.

