وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض

أعلن بنك الرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك الرياض

وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس وحدة البحوث والدراسات الشرعية.

– مدير التدقيق الداخلي/ العمليات.

– مدير التدقيق الداخلي/ مخاطر الائتمان.

– مدير التدقيق الداخلي/ تكنولوجيا الأعمال.

– رئيس فريق قبول العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 13 يونيو 2026م.

