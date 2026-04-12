وظائف إدارية شاغرة في شركة بدائل

أعلنت شركة بدائل- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة بدائل

وبيّنت شركة بدائل، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المحتوى والأصول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، إدارة الأعمال، الإدارة، الصحافة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، إدارة الأعمال، الإدارة، التسويق، الصحافة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بدائل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2026م