وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين

أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة التأمين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي البيانات المالية والموازنة العامة.
– خبير التعويضات والمزايا.
– أخصائي الرقابة المالية.
– خبير في مجال الرعاية.
– أخصائي الاستدامة المالية ودعم القطاع.
– أخصائي حلول الأعمال.
– مدير قسم التمثيل والتقاضي.
– مدير قسم القانون واللوائح وصياغة التوجيهات.
– مستشار الأمن السيبراني للسوق والإشراف على مرونة تقنية المعلومات.
وأوضحت هيئة التأمين، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)