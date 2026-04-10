وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إدارة المخزون.

– مساعد مدير أنظمة وحلول الأعمال.

– مدير التسويق.

– رئيس عمليات الغوص.

– مدرب غوص وغطس.

– موظف الاستقبال.

– مدير أول العمليات الميدانية/ الحدائق.

– أخصائي تسجيل الوصول والإرسال.

– مدير أول قسم أنظمة القياس.

– فني أول شحن المركبات الكهربائية.

– مهندس صيانة.

– مشرف البحث والتطوير/ المشاتل.

– مدير مركز المراقبة.

– أخصائي أول مراكز الخدمات اللوجستية.

– مساعد مدير الشبكات والصيانة.

– أخصائي أول إدارة علاقات العملاء.

– مساعد مدير التخطيط وإعداد التقارير.

– مدير الشحن والتخليص الدولي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)