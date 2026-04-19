وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس وجامعة حائل حادثة دهس مروعة في مصر.. وفاة سباك وإصابة نجل شقيقه تحت عجلات سيارة نقل جريمة بشعة في الفيوم.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت بسبب خلافات أسرية تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس حفر الباطن ترامب متفائل الدراسة عن بُعد غدًا في تعليم القصيم
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير محاسبة الإيرادات.
– تنفيذي مبيعات.
– أخصائي أول الشراكات ودعم المطارات.
– مسؤول الأنظمة/ مركز عمليات المعلومات.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2026م.