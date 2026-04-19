وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير محاسبة الإيرادات.

– تنفيذي مبيعات.

– أخصائي أول الشراكات ودعم المطارات.

– مسؤول الأنظمة/ مركز عمليات المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2026م.