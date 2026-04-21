وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول الأمن السيبراني وإدارة الهوية والوصول.

– مدير أول تقنيات المطارات الذكية.

– مدير أول التدقيق الوظيفي.

– محلل العطاءات التجارية والعقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 20 إبريل 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 مايو 2025م.

 

السوق

وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف

السوق
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
السوق

وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

السوق
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
السوق

وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية

السوق
وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة
السوق

وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة

السوق
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
السوق

وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

السوق
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
السوق

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

السوق
وظائف شاغرة في مطارات جدة
السوق

وظائف شاغرة في مطارات جدة

السوق