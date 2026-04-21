وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول الأمن السيبراني وإدارة الهوية والوصول.
– مدير أول تقنيات المطارات الذكية.
– مدير أول التدقيق الوظيفي.
– محلل العطاءات التجارية والعقود.
وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 20 إبريل 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 مايو 2025م.