وظائف شاغرة بشركة وسط جدة للتطوير

أعلنت شركة وسط جدة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الخدمات الاستشارية القانونية: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير أمن تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الحاسوب، نظم معلومات الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2026م.
