وظائف شاغرة بـ بنك الخليج الدولي

أعلن بنك الخليج الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع البنك بالمملكة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف بنك الخليج الدولي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس اتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب، علوم الحاسوب، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير وحدة إعداد المستندات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمات المصرفية، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 5 يونيو 2026م.