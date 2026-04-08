وظائف شاغرة بـ شركة السجل العقاري

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السجل العقاري

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول نظم المعلومات الجغرافية.

– أخصائي أول مكتب خدمة العملاء.

– مستشار أول التقاضي والدراسات.

– خبير التقاضي والدراسات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السجل العقاري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)