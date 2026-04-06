وظائف شاغرة بـ كاتريون للتموين في 3 مدن

أعلنت شركة مجموعة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف تقديم خدمة.

– مسؤول العمليات.

– وكيل خدمة.

– مساعد رئيس الطهاة.

– مساعد خدمة.

– سائق.

– مشغل رافعة تحميل.

– مسؤول خدمات التغذية.

– أمين المخزن.

– مشرف مشروع.

– مساعد إداري.

– شيف حفلات/ الصالة.

– مراقب الجودة.

– أخصائي الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي سلامة الأغذية وضمان الجودة.

– أخصائي النظافة وسلامة الأغذية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كاتريون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2026م.