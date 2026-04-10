وظائف شاغرة بـ مؤسسة جسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في إدارات مقر المؤسسة الرئيسي في المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مؤسسة جسر الملك فهد

وأبرزت المؤسسة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علوم بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، علوم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2026م.