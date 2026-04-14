وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

Icon

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة Icon وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي Icon هيئة التجارة البحرية البريطانية: التهديد البحري في مضيق هرمز عند مستوى حرج Icon مدرب شباب الأهلي الإماراتي: الفوز على تراكتور الإيراني خطوة مهمة يعزز ثقافة الانتصار Icon المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 بفرنسا Icon ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي Icon تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك فيصل

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي سريري.

– أخصائي جودة الشؤون الطبية والسريرية.

– أخصائي أول قسم التصوير الإشعاعي.

– مدير قسم تجربة التسويق الرقمي.

– ممرض أول.

– أخصائي علم التخاطب والبلع.

– مدير قسم الرعاية الصيدلانية.

– سكرتير أول.

– أخصائي طب طواري.

– أخصائي مالي.

– أخصائي مختبرات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

