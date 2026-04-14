وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك فيصل

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي سريري.

– أخصائي جودة الشؤون الطبية والسريرية.

– أخصائي أول قسم التصوير الإشعاعي.

– مدير قسم تجربة التسويق الرقمي.

– ممرض أول.

– أخصائي علم التخاطب والبلع.

– مدير قسم الرعاية الصيدلانية.

– سكرتير أول.

– أخصائي طب طواري.

– أخصائي مالي.

– أخصائي مختبرات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 إبريل 2026م.

