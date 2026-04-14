وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدقق أول استرداد الأموال.
– أخصائي رئيسي تجربة العملاء.
– أخصائي رئيسي البيئة.
– مدير إدارة الخصخصة.
– أخصائي أول التخطيط والمتابعة.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م.
